Danmark har tvangshjemsendt somaliere i hemmelighed

Under et mørklagt forløb har Danmark 28. september 2016 tvangshjemsendt to somaliere. Det skriver Berlingske.

Der to blev sat på et fly til Somalia, efter et forløb hvor hverken regeringen eller politiet har villet sige noget, og hvor domstolene har behandlet sagerne for dobbeltlukkede døre.