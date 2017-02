Artiklen: Danmark har gode kort på hånden for at få EU-agentur

Danmark har gode kort på hånden for at få EU-agentur

Infrastrukturen og sundhedssektoren i Danmark kan skabe gode vilkår for EU-lægemiddelagentur, mener ekspert.

Det mener Dorte Sindbjerg Martinsen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og blandt andet forsker i EU-sundhedspolitik.

Danmark har flere gode kort på hånden, når Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) formentlig skal placeres i et nyt land efter Storbritanniens kommende EU-exit.

- Danmark har mindst lige så gode chancer for at få agenturet til Danmark som mange andre lande.

- Vi har en meget vigtig lægemiddelindustri og en velrenommeret sundhedssektor, så det skulle give Danmark gode kort på hånden, siger hun.

Danmarks fordele er ifølge EU-professoren, at den danske infrastruktur formentlig vil gøre det let at etablere agenturet.

Samtidig har den danske sundhedssektor både den administrative kapacitet til at godkende ny medicin og ekspertise på området.

Både den danske medicinalindustri og regeringen er desuden meget interesseret i at få EMA til Danmark, lyder det fra Dorte Sindbjerg Martinsen.

Og det vil der også blive behov for. Den politiske kamp blandt EU's medlemslande vil nemlig også spille en stor rolle i forhold til, hvor EMA bliver placeret.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver benhårde forhandlinger om, hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur skal placeres. Det er et attraktivt agentur, og der er mange lande, der gerne vil have fat i agenturet, siger hun.

19 lande har indtil videre langt billet ind til at få agenturet.