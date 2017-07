Danmark giver millioner til kvinder med iværksætterdrømme

Kvinder i udviklingslande skal have bedre mulighed for at forfølge deres drømme om at blive iværksættere.

Og det er en god idé, mener minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V).

Hun vil derfor støtte fonden med 69 millioner kroner over tre år.

- Det handler om at fjerne barrierer for, at kvinder kan blive fuldgyldige medlemmer af erhvervslivet, siger hun.

- Vi er desværre i dag i en situation, hvor kvinder ikke har de samme muligheder som mænd.

Ifølge Ulla Tørnæs skal fonden især bidrage med at give lån til de kvinder, der ønsker at starte en virksomhed. Den skal også hjælpe dem til at få et bedre netværk og få adgang til den nødvendige viden og til juridisk hjælp.

Fonden får navnet Women Entrepreneurship Finance Facility og bliver annonceret lørdag under weekendens G20-topmøde i Hamburg.

Den forventes ifølge Udenrigsministeriet at kunne samle op til 6,5 milliarder kroner i offentlige og private midler.

Både USA og Tyskland har været med til at sætte gang i initiativet. De forventes hver at bidrage med 25-50 millioner dollar.

Og Ulla Tørnæs glæder sig over, at amerikanerne støtter op. Især efter at præsident Donald Trumps regering har lavet boykot af organisationer, der støtter eller oplyser om abort.

- Når vi støtter kvindelige entreprenører, så er vi i høj grad også med til at fremme kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, siger hun.

- I det øjeblik en kvinde får mulighed for at etablere sin egen virksomhed, så får hun også i højere grad mulighed for at bestemme over sin egen krop og derved undgå at skulle føde otte, ni, ti eller måske flere børn.

Også Norge har meldt sig som bidragyder. Det samme har blandt andet Canada, Kina og Pakistan.