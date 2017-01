Danmark forlænger grænsekontrollen efter EU-ja

Danmark forlænger som ventet grænsekontrollen, efter at EU-Kommissionen vil lade fem Schengen-lande forlænge med tre måneder.

- Det er afgørende for os at få forlænget grænsekontrollen. Der er stadig et meget højt indrejsetal i det sydlige Europa, og samtidig lever vi i en tid med en reel terrortrussel.

- Derfor er det helt afgørende, at der er styr på grænserne, siger hun.

Den nuværende grænsekontrol udløber 12. februar, men den kan altså ende med at blive forlænget til maj.

Inger Støjberg erkender dog, at indrejsetallet i Danmark er faldet drastisk. Antallet af indrejsende har ellers været et af de store argumenter for grænsekontrollen.

Forrige år var tallet 21.000, men sidste år ankom der blot 6072. Siden årsskiftet er der ankommet 151, som har søgt asyl i Danmark.

- Det er korrekt, vi ligger meget, meget lavt i forhold til antallet af asylansøgere i øjeblikket.

- Som det ser ud nu, er vi på det laveste niveau i fem år, men tingene kan meget hurtigt ændre sig, siger Inger Støjberg.

Ministeren henviser desuden til et historisk højt indrejsetal i det sydlige Europa samt en risiko for terror.

- Indtil der er styr på de ydre grænser til Europa, er det afgørende for os at få forlænget grænsekontrollen.

- Danmark har grænsekontrol lige så længe, det er nødvendigt at have grænsekontrol. Og det vil jeg vurdere, er en rum tid endnu, siger Inger Støjberg.

Ved den seneste forlængelse af grænsekontrollen signalerede EU-Kommissionen ellers, at det formentlig ville være sidste gang, at der blev givet lov til det.

EU-Kommissionen har rent formelt sendt en anbefaling til de 28 EU-lande, der træffer den endelige beslutning.

Dansk Folkeparti ønsker, at regeringen går skridtet videre og toner rent flag over for EU, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

- Regeringen kan levere klarhed ved at fastslå, at grænsekontrollen kører videre, uanset hvad EU-Kommissionen siger. Eller også kan regeringen arbejde på at lave reglerne om, siger han.

Grænsekontrol skal være op til de nationale parlamenter at afgøre, mener han.

- Det burde vi ikke skulle spørge om lov til, siger Martin Henriksen.