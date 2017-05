Danmark forlænger grænsekontrol med seks måneder

Meddelelsen var ventet, men det kommer blot en uge efter, at EU-Kommissionen har opfordret Danmark til at udfase grænsekontrollen.

Danmark har dog fået opbakning fra Bruxelles til forlængelsen. EU's ministerråd har således henstillet til Danmark og en række andre lande, at grænsekontrollen kan opretholdes i yderligere seks måneder.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger i en pressemeddelelse:

- Jeg er glad for, at de øvrige medlemsstater er enige med den danske regering i, at den midlertidige grænsekontrol fortsat er nødvendig for at håndtere migrant- og flygtningestrømmen og sikre ro og orden i vores samfund.

- Jeg er ikke i tvivl om, at grænsekontrollen sammen med de udlændingepolitiske stramninger, som regeringen har gennemført, har en præventiv effekt på tilstrømningen, som heldigvis fortsat er på et lavt og dermed håndterbart niveau, siger Inger Støjberg.

EU's ministerråds henstilling om at forlænge grænsekontrollen er ifølge Udlændinge- og integrationsministeriet rettet mod Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig. Rådet henviser til Schengen-grænsekodeksens artikel 29.

Artikel 29 er en særlig procedure for en situation, hvor den overordnede funktion af Schengenområdet er truet, fordi der er alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser.

Det giver et eller flere medlemslande mulighed for at indføre grænsekontrol i perioder af seks måneder i helt op til to år.

I sidste uge meddelte EU-Kommissionen dog, at Danmark, Østrig, Tyskland, Sverige og Norge i løbet af de kommende seks måneder skal ophæve den midlertidige grænsekontrol.

Det skete, selv om tusinder af migranter i de seneste måneder har krydset Middelhavet i både fra Libyens kyst. Og flere hundrede personer meldes druknet på den farefulde færd i usikre både.

EU-Kommissionen mener dog, at der nu er så godt styr på strømmen af flygtninge og migranter til EU, at Schengen-grænserne kan åbnes.

- Takket være vores fælles indsats er vores eksterne grænser nu stærkere og mere sikre. Ved at arbejde sammen er det muligt både at få sikkerhed og fri bevægelighed, sagde kommissionens første næstformand, Frans Timmermans i sidste uge.

Danmarks midlertidige grænsekontrol mod Tyskland blev indført 4. januar 2016. Siden er den blevet forlænget flere gange.