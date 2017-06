Danmark får endelig en smule ros af antikorruptionsenhed

Formanden for Greco, Marin Mrčela, fortæller ved lanceringen af rapporten, at han "i sidste uge har modtaget information fra de danske myndigheder om, at man gør fremskridt med at implementere Grecos anbefalinger efter adskillige år".

Noget formanden "varmt hilser velkommen".

Danmark har i mange år været en torn i øjet på Greco, fordi Danmark ikke har efterlevet de anbefalinger, som Greco er kommet med på området for partistøtte.

Også i den nye rapport, der omhandler 2016, kritiseres Danmark for at have implementeret nul procent af anbefalingerne for partistøtte.

Men i februar 2017 vedtog Danmark nye regler på området, der blandt andet betyder, at der på alle niveauer i partierne, herunder kommunale og regionale kandidatlister, er indført forbud mod at modtage større anonyme bidrag.

Selv om Greco ifølge chefsekretær Gianluca Esposito, endnu ikke har gennemgået den nye lovgivning, er man glad for at høre, at der er blevet gjort fremskridt.

Det forventes, at de nye danske regler vil blive gennemgået i en særskilt landerapport i december, fortæller han.

Trods danske fremskridt går det dog ifølge Greco generelt for langsomt med at sætte ind over for korruptionen i Europa.

Det vurderes i rapporten, der giver et overblik over tilstanden i 49 lande i Europa og deres kamp mod korruption i 2016.

Det kritiseres af Grecos formand, Marin Mrčela, der mener, at landene bør styrke indsatsen mod korruption.

- Mange lande har svært ved at rette sig efter Grecos anbefalinger. Det skyldes dels kompleksiteten af området og behovet for en stærk politisk konsensus for at implementere de mange anbefalinger.

- Politiske ledere burde vise ufravigelig politisk vilje og være et eksempel i kampen mod korruption og for at skabe en kultur af integritet, siger han.