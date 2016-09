Ifølge OECD?s regler må udgifter til asylansøgere generelt kun tælles med som ulandsbistand, når det er inden for deres første opholdsår i et land. Derfor kan Danmark risikere at overtræde internationale for, hvilke udgifter til flygtninge i Danmark, som kan tælles med som udviklingsbistand.

Danmark er på kant med OECD-reglerne

Danmark risikerer at overtræde internationale regler for, hvilke udgifter til flygtninge i Danmark, som kan tælles med som udviklingsbistand.

I finanslovsudspillet for 2017 lægger regeringen op til udvide rammerne i forhold til 2016. Man agter at bruge omkring 56 millioner ulandskroner til genbosætte flygtninge i deres oprindelsesland.

Men den praksis kalder Yasmin Ahmad "lidt langt ude". Den er ikke i overensstemmelse med de OECD-regler, som Danmark har lovet at overholde, vurderer hun.

Hovedparten af de flygtninge, som gerne vil flytte tilbage til deres hjemland, har været i Danmark i 10-30 år, inden de vælger at forlade Danmark. Det er kun meget få, der ønsker hjælp til at rejse tilbage det første år, de er i Danmark.

Den tendens ser ud til at fortsætte, oplyser Dansk Flygtningehjælp ifølge Altinget.

- Efter ti år eller mere må man forvente, at de er integreret. De er i hvert fald ikke i en krisesituation, og derfor er det her langt over grænsen for, hvad definitionen af udviklingsbistand dækker over, siger Yasmin Ahmad.

- Hvis de kun havde været lidt over de tilladte 12 måneder, havde det nok været okay.

Ifølge Yasmin Ahmad har Danmark allerede brudt OECDs regler, fordi man medregner udgifter til jobtræning og danskundervisning, der skal hjælpe flygtninge med midlertidig opholdstilladelse ind på arbejdsmarkedet.

Det har ikke været muligt for Altinget at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, siger, at han har "fuld tiltro" til, at embedsværket fortolker regler i overensstemmelse med OECD's regler.

Han mener dog, at der er behov for at gøre reglerne mere klare, så de bliver nemmere at administrere.

- Men vi siger åbent, at vi skal tælle flest mulige asyludgifter med som bistand inden for reglerne. Vi har rekordmange flygtninge og migranter i Danmark, som vi skal håndtere. Og ellers skulle pengene jo findes et andet sted, siger han.