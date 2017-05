Danmark bliver vært for verdens største energikonference

Konferencen får navnet "Øresund Energy Week".

Dermed skal Danmark sidde med for bordenden, når verdens største økonomier skal finde konkrete løsninger på den grønne omstilling. Det pointerer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en skriftlig kommentar:

- Det er vigtigt, at vi er med til at sætte dagsordenen på et område, der er så afgørende for klodens fremtid, og som samtidig er så vigtigt for danske virksomheder.

Energikonferencen afholdes i regi af G20, som er verdens 20 største økonomier. Der bliver to elementer.

Clean Energy Ministerial (CEM) består af 24 lande og EU. De står for tilsammen 90 procent af de samlede investeringer i ren energi i verden og 75 procent af de globale udledninger.

CEM fokuserer på det praktiske samarbejde, udveksler gode erfaringer inden for grønne løsninger og involverer erhvervslivet.

- Potentialet for at fremme danske løsninger er selvsagt stort, når man på denne måde samler en gruppe af lande, der står for 90 procent af de samlede investeringer i ren energi og tre fjerdedele af de globale CO2-udledninger.

- Alle de vigtigste energiaktører vil komme hertil for at se, hvilke løsninger vi har. Det er derfor et stærkt udstillingsvindue for vores dygtige energivirksomheder, siger Lars Løkke Rasmussen.

Sideløbende afholdes Mission Innovation (MI), som fokuserer på at styrke forskningen i rene energiteknologier.

Danmark og de 21 andre deltagende lande fordobler de offentlige midler til forskning i rene energiteknologier frem med 2020.