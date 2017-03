Danmark vil være med til at overvåge svine-MRSA i EU, men bidrager ikke med sin viden om udbredelsen. Det er på trods af, at Danmark er det land i EU med det højeste antal svin per indbygger.

Danmark bidrager ikke til overvågning af svine-MRSA i EU

I planen står der blandt andet, at Danmark skal arbejde for overvågning af MRSA på EU-niveau.

Det er på trods af, at et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog en handlingsplan for bekæmpelse af MRSA i 2015, skriver Information.

EU's fødevaremyndigheder, EFSA, udgiver en rapport hvert år, der kortlægger udbredelsen af resistente sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker.

Den seneste rapports konklusion viser, at antibiotikaresistens bliver mere udbredt i Europa, og en af dem er MRSA.

Men ifølge Information bidrager Danmark ikke til rapporten om netop svine-MRSA, og har ikke indsendt data om udbredelsen af svine-MRSA herhjemme siden 2009.

Danmark er ellers det land i EU, der har det højeste antal svin per indbygger, og som er den største eksportør af levende svin i EU.

Derudover kom det for nylig frem, at 88 procent af danske svinebesætninger er smittet med svine-MRSA.

Ifølge Information mener Enhedslistens miljø- og landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding, at det er "i strid" med MRSA-handlingsplanen, at de danske myndigheder ikke gør, hvad de kan, for at gøre opmærksom på smitteniveauet.

Derfor vil hun nu tage spørgsmålet op med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

I en mail til Information skriver Fødevarestyrelsen, at i 2011-2012 arbejdede Danmark på at gøre det obligatorisk at indsende data om svine-MRSA.

Men fordi der ikke var opbakning fra de andre EU-lande, ville Danmark heller ikke gøre det frivilligt.

Viden ville ellers bidrage til en mulig løsning på problemet, mener professor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet.

- Jo mere viden og jo flere data man har, desto større sandsynlighed er der for, at nogen kan komme med en indsigt eller en mulig løsning, siger han til Information.