Dankortet er oppe at køre igen efter nedbrud

Søren Winge, der er pressechef hos Nets, siger, at betalingskoncernen har genetableret normalt drift på sine kortsystemer.

Betalingskoncernen Nets oplyser, at dankortterminalerne virker igen efter et større nedbrud i hele landet lørdag morgen.

- Vi har behandlet betalinger på normal vis fra cirka klokken kvart over otte. Man kan således foretage betalinger igen på normal vis, siger han.

Siden kvart over syv lørdag morgen var der problemer med at anvende betalingskort i hele Danmark.

Her udtalte pressechefen følgende:

- Vi oplever problemer med at håndtere kortbetalinger. Vi kan bekræfte, at flere forretninger giver meldinger om, at de ikke kan modtage kort på normal vis.

- Vi er ved at undersøge sagen i øjeblikket. Lige nu er vi ved at arbejde med vores leverandører i forhold til at få løst og identificeret problemet, sagde han.

Nedbruddet varede cirka en times tid, hvor det ikke var muligt at bruge hverken dankort, visakort eller mastercard i morgentimerne på togstationen, i kiosken eller hos bageren på grund af tekniske problemer.

Hvad der helt konkret var årsag til problemerne med dankortterminalerne er stadig for tidligt at sige noget om, oplyser pressechefen.

- Vi har indtil videre haft fokus på at genetablere og sikre normal drift, lyder det fra Søren Winge cirka en time efter, at problemet var løst.

Selv om dankortterminalerne var nede, så havde nogle forretninger i Danmark stadig mulighed for at bruge en særlig funktion på deres dankortterminaler.

- Man kan gøre det, at man sætter sin terminal på offline-funktion så man kan tage imod betalinger alligevel, selv om der ikke er hul igennem til os eller til omverdenen, lød opfordringen til forretningerne fra Søren Winge.

Nu hvor problemet er løst, bør butikkerne dog sætte terminalen online igen.