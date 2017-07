Dankortet er nede i hele landet

Søren Winge, Nets pressechef, fortæller, at det har stået på siden klokken kvart over syv lørdag morgen, og alt tyder på at hele landet er berørt.

Betalingskoncernen Nets oplyser, at der er store problemer med at anvende betalingskort i hele Danmark.

- Vi oplever problemer med at håndtere kortbetalinger. Vi kan bekræfte, at flere forretninger giver meldinger om, at de ikke kan modtage kort på normal vis.

- Vi er ved at undersøge sagen i øjeblikket og se, hvad vi kan gøre for at få genetableret normal drift. Lige nu er vi ved at arbejde med vores leverandører i forhold til at få løst og identificeret problemet, siger han.

Det er tekniske problemer, der gør, at det ikke er muligt at bruge hverken dankort, visakort eller mastercard i morgentimerne på togstationen, i kiosken eller hos bageren.

Men hvad der helt konkret har forårsaget problemet er ifølge pressechefen for tidligt at sige.

Nets opfordrer forretningerne til at bruge en særlig funktion på deres dankortterminaler.

- Man kan gøre det, at man sætter sin terminal på offline-funktion, så man kan tage imod betalinger alligevel, selv om der ikke er hul igennem til os eller til omverdenen, siger Søren Winge.