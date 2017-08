Dårligt vejr gav livreddere en træg sommer

Det blev samlet set til 46.997 aktioner. Aktionerne dækker over oplysning om bedre badesikkerhed samt førstehjælp og livredning. Omkring 43.000 af dem var oplysningsaktioner, hvilket er 4000 flere end sidste år.

Onsdag aften pakkede Trygfondens kystlivreddere sammen for sidste gang i år. De afslutter årets badesæson med historisk få sikkerhedsindsatser.

Ifølge programchefen for vandsikkerhed i Trygfonden, René Højer, skyldes de få sikkerhedsudrykninger, at dårligt sommervejr har holdt badegæster væk fra strandene.

- Ved gode somre oplever vi tusindvis af gæster på strandene. Vi har haft meget, meget få rigtige badedage i år, og det giver færre aktioner, siger han.

Det dårlige sommervejr har til gengæld givet livredderne mulighed for at bruge tiden på at oplyse om bedre badesikkerhed.

Det er en vigtig aktivitet, mener Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i Trygfonden Kystlivredning.

- Oplysning sikrer, at folk får sig en god dukkert. Det handler om at klæde dem godt på til at aflæse de forhold, de er på vej ud i, så de får en sikker og sjov oplevelse, siger han.

Badesæsonen startede ved Sankt Hans 23. juni, og siden da har der været et par tusind sikkerhedsaktioner. Det dårlige sommervejr har også påvirket, hvilke sikkerhedsaktioner kystlivredderne har rykket ud til.

- Vi ser den typiske palette af ulykker, men der en overrepræsentation af surfer-relaterede aktioner. Det skyldes, at vejret har været knap så indbydende til badning, men mere til vandaktivitet, siger han.

Der har været 12 såkaldt livreddende aktioner i sæsonen. Blandt andet omkom en kvinde efter at have fået et ildebefindende, men det lykkedes livredderne at genoplive hende.

Ifølge programchefen for vandsikkerhed i Trygfonden, René Højer, vil årets sløve sommervejr ikke få en betydning for antallet af kystlivreddere til næste år. Livreddere er der også brug for i dårligt vejr, mener han.

- Når vejret har været dårligt, det har blæst meget, og der har været fralands- og pålandsvind, kan der opstå farlige situationer, selv om der ikke er særlig mange på stranden. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi har livreddere på strandene uanset vejret, siger han.