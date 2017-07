DSB skærper indsats mod tiggeri i S-tog

I disse uger flytter indsatsen over i S-togene i København, hvor DSB forsøger at få bugt med tiggeri.

Sidste efterår indsatte DSB private vagtværn til at bede tiggere og hjemløse om at forlade perroner og stationer, hvor de lå og sov.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Indsatsen for at rydde perroner og stationer fortsætter indtil 31. juli. Men problemer med tiggeri i S-togene i forsommeren fik DSB til at beslutte sig for næste træk.

Det fortæller Aske Wieth-Knudsen, som er underdirektør i DSB Produkt.

- Tiggeri er ulovligt og kan skabe utryghed. Vores kunder skal have mulighed for at rejse med tog uden at blive forstyrret, siger han til Kristeligt Dagblad.

Han understreger samtidig, at DSB's tryghedsmålinger blandt passagererne ikke tyder på, at tiggeriet giver anledning til utryghed.

DSB har på grund af sommerferien ikke kunnet oplyse tal for, hvor mange tiggere og hjemløse der er blevet bortvist den seneste tid.

I løbet af to uger i efteråret 2016 blev omkring 400 tiggere og hjemløse bortvist fra stationer, efter at DSB havde indført private vagtværn.

Organisationen for hjemløse Sand kritiserer DSB's skærpede kurs mod tiggere. Organisationens formand, Christina Strauss, mener, at tiltaget risikerer at ramme i forvejen desperate mennesker.

- Når DSB's målinger blandt passagerer viser, at tiggeri i togene ikke skaber utryghed, kan jeg ikke se, at sådan et tiltag ændrer andet, end at det risikerer at gøre udsatte mennesker endnu mere udsatte, siger hun til Kristeligt Dagblad.