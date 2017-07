DSB genindsætter togene fra Fyn og Jylland til Københavns Lufthavn

Men id-kontrollen blev ophævet i maj, og derfor vil det fra 4. september igen være muligt at tage InterCity og InterCityLyn-togene fra Fyn og Jylland til Københavns Lufthavn uden at skifte tog på vejen.

Modsatte vej er der direkte forbindelse allerede 7. august.

4. september bliver der også indsat fire ekstra myldretidstog fra Sverige mod Danmark om morgenen og tre ekstra afgange mod Sverige om eftermiddagen.

- Det har længe været et stort ønske at få togdriften tilbage til noget, der ligner det, vi havde før, der blev indført id-kontrol på rejser til Sverige. Vi er der ikke helt, men vi nærmer os, siger Leif Fabrin, der er områdechef i DSB Togdrift.

4. januar 2016 indførte de svenske myndigheder det såkaldte transportøransvar, der betød, at DSB skulle gennemføre id-kontrol af alle passagerer, der ville til Sverige.

Det medførte, at alle rejsende mod Sverige skulle ud af toget på stationen ved Københavns Lufthavn for at vise billedlegitimation. Resultatet blev, at der ikke var plads til at køre så mange tog som hidtil på strækningen til lufthavnen.

Ud over flere afgange i myldretiderne kommer rejsetiden fra Københavns Hovedbanegård til Malmø ned på 38 minutter mod 45 minutter i dag.

Der vil fortsat være grænsekontrol på Hyllie Station i Sverige.

Hos pendlerne bliver nyheden modtaget med kyshånd.

Michael Randropp, talsmand for Pendlerklubben Kystbanen mener, at de rejsende vil få en langt mere komfortabel togtur med de kommende ændringer:

- Det har været et problem, fordi det har givet længere rejsetider, og fordi der har været færre tog, er man blevet stuvet sammen, fordi der ikke har været plads. Og så ved vi, at afbrydelsen af rejsen ødelægger hele rejseoplevelsen.