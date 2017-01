DSB forenkler udskældt id-kontrol i Københavns Lufthavn

Til februar vil DSB undersøge muligheden for at køre flere tog til lufthavnen efter forenkling af id-kontrol.

Her er det slut med at trave gennem terminal 3 i Københavns Lufthavn over til en anden perron med id-papirerne i hånden for at kunne komme videre med et tog til Sverige.

Den svenske id-kontrol har i over et år været til stor gene for de mange pendlere, der hver dag tager turen over Øresund.

DSB har nemlig valgt at forenkle id-kontrollen, der blev indført af den svenske regering 4. januar 2016. Det betyder, at togene ankommer og afgår fra samme spor, så de rejsende ikke skal skifte perron.

- Med id-kontrollen blev det mere besværligt at rejse, rejsetiden blev længere, og der gik færre tog, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.

- Vi har bestræbt os på at gøre id-kontrollen mere lempelig med denne her løsning. Og til februar vil vi se på, om vi på grund af forenklingen kan køre flere tog ud til lufthavnen.

Antallet af passagerer på strækningen faldt ifølge DSB med 12 procent i 2016 sammenlignet med året forinden.

Og fire ud af fem togpendlere har overvejet af søge job i hjemlandet eller flytte til arbejdslandet. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt 400 pendlere udført af det dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet.

I en rapport fra juni 2016, der også er udarbejdet af instituttet, fortæller en kvindelig pendler:

- Vi bliver behandlet som kvæg. Jeg er gravid og står for det meste op på mine rejser. Folk er sure og trætte, alle maser sig igennem kontrol, køer, ind- og udstigninger, ingen tolerance. Det som burde være nemt, nemlig at køre fra Sverige til Danmark på få minutter, er i dag blevet til et levende mareridt.

Pendlerne har befundet sig i en uholdbar situation. Det forklarer chefanalytiker fra Øresundsinstituttet, Britt Andresen.

- Mange siger, at de er stressede og trætte, og at togturene i det hele taget er gået fra at være hviletid til at være en stressende oplevelse for dem, siger hun.

DSB's beslutning om at forenkle kontrollen er et skridt i en rigtige retning, mener chefanalytikeren

- Men det løser ikke alle problemerne, siger Britt Andresen.

- Den store fordel er dog, at man kan få en bedre rettidighed, så færre tog bliver forsinkede.

Hun håber, at det med forenklingen vil blive muligt for DSB at afkorte rejsetiden mellem København og Malmø. Turen varer i øjeblikket knap en time, mens den før id-kontrollen kunne overstås på godt en halv.