DSB får i fremtiden mere konkurrence om togstrækninger

Regeringen får opbakning fra et bredt politisk flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale, Alternativet og SF til at udbyde flere strækninger, når den nuværende togtrafik i Midt- og Vestjylland skal genudbydes.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Det politiske flertal betyder, at private operatører i fremtiden får mulighed for at byde ind på flere togstrækninger i Danmark.

Når togtrafikken i Midt- og Vestjylland i 2020 skal genudbydes, er der således også mulighed for overtage togtrafikken på Svendborgbanen og på strækningen Vejle-Struer, som i dag betjenes af DSB.

- De udbudte strækninger i Midt- og Vestjylland betjenes i dag med høj punktlighed, og der er generelt tilfredshed med kvaliteten i togbetjeningen.

- Samtidig har udbuddet sparet staten og skatteborgerne for en masse penge, og udvidelsen af udbuddet vil øge de økonomiske fordele, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Samtidig er parterne blevet enige om at forbedre betjeningen med halvtimesdrift på visse strækninger.

- Det er en del af regeringsgrundlaget, at vi vil udbyde markant mere togtrafik i Danmark, og med aftalen i dag tager vi et vigtigt skridt på vejen.

- Samtidig sikrer vi, at der fortsat vil være direkte togforbindelser mellem København og Struer via Herning, som der har været et stort lokalt ønske om, siger Ole Birk Olesen.

Parterne er enige om at udbyde togtrafikken på følgende strækninger for en otteårig periode med virkning fra december 2020:

Aarhus-Langå-Struer, Struer-Thisted, Aarhus-Skanderborg-Herning, Herning-Skjern, Struer-Vemb-Skjern-Esbjerg, Esbjerg-Ribe-Tønder, Struer-Herning-Vejle og Odense-Svendborg.

Der er option på forlængelse i yderligere to år.

Det glæder Dansk Industri.

- Jeg forventer, at et antal operatører vil kæmpe om at få opgaven, siger branchedirektør i DI Transport, Michael Svane, i en skriftlig kommentar.

- Dermed får vi en sund konkurrence om at drive jernbanestrækningerne, og det vil være til glæde for passagerne, siger han.