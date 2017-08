DR's generaldirektør: Dårlige sager har slidt på vores image

Generaldirektøren udtrykker ærgrelse over den aktuelle situation.

Maria Rørbye Rønn siger blandt andet, at hun gerne ville have været foruden den sag om mangfoldighedskonsulent Gitte Rabøl, som endte med at konsulenten sagde sit job op.

- Der er ingen tvivl om, at sådan nogle sager slider på vores image, siger Maria Rørbye Rønn til Politiken.

Gitte Rabøl sagde 13. august sin stilling op, efter at DR havde fået meget kritik for at have genansat den forhenværende mediedirektør som ekstern mangfoldighedskonsulent.

Mangfoldighedskonsulenten blev ansat på samme lønvilkår, som da hun var mediedirektør, hvilket er over to millioner kroner, har flere medier beskrevet.

I interviewet med Politiken beskriver generaldirektøren nogle af de tiltag, som DR's mangfoldighedsprojekt skal indeholde.

- Vi har nedsat en mangfoldighedsgruppe på tværs af huset, som har fokus på konkrete projekter. Det er næppe de samme mål eller indsatser, der skal til overalt i DR, siger hun.

Som et eksempel nævner generaldirektøren programmet Deadline, hvor redaktionen arbejder på at få flere kvindelige eksperter i studiet.

Samtidig arbejder DR også på en mindre "stereotyp" casting af børneværter.

Det forventes, at et kommende medieforlig vil blive forhandlet på plads i løbet af 2018.

Flere partier har erklæret sig klar til at overveje markante omlægninger af finansieringen af DR ved de kommende forhandlinger.

Dansk Folkeparti har for eksempel foreslået at afskaffe licensen og sætte DR på finansloven - men med et beløb, der er 25 procent mindre end den nuværende licens.

Kulturminister Mette Bock (LA) har medgivet, at licenssystemet måske har "overlevet sig selv".

Bock fik ifølge Ekstra Bladet selv et gyldent håndtryk, da hun i 2009 stoppede som programdirektør i DR.

Sagerne om Rabøll og Bock har fået et flertal i Folketinget til at bede DR om en redegørelse om DR's fratrædelsesordninger.