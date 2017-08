DR lukker X Factor efter næste sæson

- Det har været et vidunderligt og godt program for DR. Det har samlet et meget bredt publikum på tværs af alder, køn og geografi. Og det har vist en stor del af Danmark, siger mediedirektøren.

DR har truffet beslutningen for at gøre plads til nye idéer og ikke mindst for at producere dansk underholdning. X Factor konceptet et internationalt koncept, der blev købt i 2007.

Programmet rullede over skærmen første gang i 2008, hvor finalen blev set af 2,2 millioner mennesker. Finalen i 2017 blev set af 1,6 millioner mennesker.

- Vi lukker X Factor nu, fordi på et eller andet tidspunkt så skal det slutte. Ellers kommer der ikke noget fornyelse. Gentager man sig selv, så falder man bagud.

- Og vi vil gerne skrue op for danskudviklet underholdning. Det er enormt svært at udvikle nye koncepter, så vi bliver nødt til at sige, at det er noget, vi absolut vil, siger Henriette Marienlund.

For at opfylde den målsætning må X Factor ud af ligningen.

- X Factor er et stort træ i skoven. Hvis man gerne vil have noget nyt til at gro og få energien og lysten over i det, så er det godt, at der er lys, luft og næring til, at nye ting kan vokse op, siger mediedirektøren.

Det nye, der skal vokse op, skal kæmpe om den eftertragtede tv-tid hos danskerne fredag aften. Her har X Factor i lange perioder sat konkurrenterne til vægs.

- Det bliver en stor opgave, og jeg synes faktisk også, at vi er lidt modige. Men hvis man ikke presser sig selv, så kommer man heller ingen vegne.

- Det kan være, at det ender med at blive fantastisk. Men det kan også være, at det ikke bliver, som vi håbede på. Så må vi tage den derfra, siger Henriette Marienlund.

Opgaven skal løftes i samarbejde med eksterne producenter, der snart vil blive inviteret til at byde ind med idéer.

- Hvad der kommer, kan vi ikke vide endnu. Men det skal være bredt, samlende og public service. Vi vil gerne lave original underholdning og have, at danskerne glæder sig til at se DR fredag aften.

- Og selvfølgelig skal det have noget volumen. Det er fredag aften, så det skal have noget fredags-flavour, afslutter direktøren.