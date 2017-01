Artiklen: DR erkender at betaling for hestetransport var en fejl

DR erkender at betaling for hestetransport var en fejl

Det kommer ikke til at ske igen, lover DR's nyhedsdirektør, efter at stationen har betalt for hestetransport.

Public service-stationen har betalt for at få journalisten Johannes Langkildes kones hest fragtet over Atlanterhavet i forbindelse med Langkildes ansættelse som USA-korrespondent.

Det er en fejl, at DR har betalt knap 70.000 kroner for transport af en DR-journalists kones hest over Atlanten.

Det har vakt opsigt, men den slags vil ikke finde sted igen, lover nyhedsdirektøren.

- Vi er blevet klogere på, at sådan et fejljugement fra vores side skal vi ikke lave igen. Johannes Langkilde er en meget dygtig og værdifuld medarbejder, og vi synes, at vi skal have de dygtigste folk som korrespondenter, siger Ulrik Haagerup.

Derfor vil DR heller ikke betale for at få fragtet hesten retur over Atlanten, når Johannes Langkilde og hans familie skal hjem igen.

Og nyhedsdirektøren forstår godt, hvis det har vakt forargelse, at licensmidler indirekte er brugt på at betale for transporten.

- Man kan se på de reaktioner, som er på det. Man siger; "kan det virkelig være rigtigt". De reaktioner forstår jeg sådan set godt.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er sådan, at vi bruger licensmidler med hovedet under armen. Jeg synes, der er tale om et fejljugement her i et helt ekstraordinært tilfælde, siger Ulrik Haagerup.

Flere af Christiansborgs partier har tidligere luftet tanker om at spare på mængden af licenskroner, der sendes til DR-Byen. Det nuværende medieforlig, der bestemmer DR's økonomi, løber til og med 2018.

Herefter skal et nyt forlig laves.

Ulrik Haagerup lover, at public service-stationen vil stramme op på de interne retningslinjer for fremtiden.

- Det tager vi konsekvensen af på den måde, at vi alle sammen er helt opmærksomme på, at den slags aldrig kommer til at gentage sig, siger nyhedsdirektør Ulrik Haagerup.