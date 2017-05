DR beklager ugyldig narkotest af eksborgmester

I DR1-programmet "Aftenshowet" blev Thomas Banke spurgt, om han ville tage en test for at bevise, at han var stoffri. Anledningen var, at Banke er aktuel med bogen "Borgmester på Stoffer", hvor han fortæller om mange år som stofmisbruger.

Programmets vært Mark Stokholm konkluderede, at testen var negativ, og at Thomas Banke dermed var clean.

Aftenshowets stunt fik efterfølgende kritik, men nu viser det sig, at testen var ugyldig.

Det er Hans Henrik Jeppesen, bioanalytiker ved Klinisk Videnskab og Teknologi ved Aalborg Universitet, der opdagede testens ugyldighed, da han så programmet på tv.

- Det ser ud til, at testen ikke er udført korrekt. Der kan ikke ses en streg hverken ved test- eller kontrolfeltet, hvilke ifølge testens brugsvejledning skal tolkes, som at testen er ugyldig, ikke at testen er negativ, som det nævnes i udsendelsen, siger han til Radio24syv.

Den iagttagelse bakkes op af hospitalskemiker ved Regionshospital Nordjylland Torben Breindahl, der har 13 års erfaring med misbrugsanalyser.

Redaktionschef for DR Aktuelt, Ann Lykke Davidsen, har efter Radio24syvs henvendelse holdt et møde med vært Mark Stokholm og Aftenshowets redaktør.

Hun skriver i en mail til radiostationen, at både hende, Mark Stokholm og Aftenshowets redaktør er enige om, at testen ser ugyldig ud.

Ann Lykke Davidsen oplyser derudover, at DR har sendt en undskyldning til Thomas Banke. Det bekræfter Thomas Banke, der nu ser sagen som lukket.

Både bioanalytiker Hans Henrik Jeppesen og hospitalskemiker Torben Breindahl er kritiske over for, at DR vælger at vise en fejlbehæftet og misvisende test for narkotika i bedste sendetid.

- DR sender et signal om, at udførelsen af rusmiddelanalyser ikke skal tages alvorligt, og at en sådan test kan udføres af alle, siger Jeppesen til Radio24syv.

- Netop aflæsning og tolkning af disse hurtigtests er en fejlkilde, som er hyppigt beskrevet i den videnskabelig litteratur. Derfor er det afgørende at uddannet personale vurderer om anvendelsen af en hurtigtest er berettiget.