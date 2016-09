DR: Fødevarestyrelsen fjernede anbefalinger om MRSA

Dermed blev danske politikere aldrig præsenteret for afgørende viden om de bakterier, som eksperter vurderer, at op mod 12.000 danskere i dag er smittet med.

Det drejer sig om den såkaldte svinebakterie MRSA CC398, som kan smitte fra svin til mennesker. Bakterierne er resistente over for almindelig antibiotika og medfører i værste tilfælde blodforgiftning og dødsfald.

Bakterien dukkede for alvor op i 2008, hvor flere danske slagtesvin fik konstateret smitten.

Men i de følgende seks år forhindrede den ansvarlige myndighed, Fødevarestyrelsen, at førende eksperters anbefalinger om bekæmpelse af MRSA nåede til politikernes kendskab, fremgår det af en DR-dokumentar, der sendes søndag.

Baseret på internationale studier anbefalede forskere på DTU Fødevareinstituttet flere gange et system, hvor svineproducenter uden MRSA-smittede grise alene solgte svin til andre smittefrie gårde.

Det skete blandt andet i 2012 i et brev til Fødevarestyrelsen:

- Vi har tilstrækkelig viden (...) til at foreslå dette som første skridt til at forhindre yderligere spredning af MRSA.

Fødevarestyrelsen fjernede ifølge DR imidlertid helt DTU's anbefaling og informerede i en redegørelse Folketinget om, at der "baseret på DTU's gennemgang" var "behov for yderligere forskningsbaseret viden".

Samme forløb blev i alt gentaget fire gange fra 2008-2014. Dermed blev handelssystemet aldrig indført, og i dag er langt hovedparten af de 30 millioner danske svin smittet med MRSA.

- Det her var et problem, vi kunne have håndteret. Men i dag er smitten så udbredt, at vi nu nærmere står i en situation, hvor vi må lære at leve med MRSA CC398, siger en af DTU-forskerne bag anbefalingerne, professor Frank Aarestrup, til DR.

Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Per Henriksen afviser i dag, at Fødevarestyrelsen har fortiet oplysninger.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, i denne sag, siger han til DR og påpeger, at der fortsat mangler viden om, hvordan MRSA reelt smitter.