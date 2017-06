DMI varsler skybrud over Syddanmark

Torsdag aften er der risiko for, at Sjælland og Bornholm også rammes af samme omgang.

Der er vand og torden fra oven på vej ned over Lolland Falster, Fyn og Sønderborg. DMI varsler skybrud og torden indtil klokken 14.

I sin varsling udsteder DMI følgende advarsel:

- Torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.

- Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.

DMI forventer, at de pågældende områder kan få mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter. Samtidig er der risiko for kraftig torden med vindstød over 15 meter i sekundet.

Intet i varslingen kategoriseres som "farligt vejr". Det er derimod "voldsomt vejr" eller "risiko for voldsomt vejr".