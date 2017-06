DMI varsler om skybrud i det sydvestlige Danmark

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt et varsel om, at der er risiko for skybrud i en stor del af Danmark.

Varslingen gælder frem til tirsdag klokken 23.

DMI forventer, at der falder mellem 15 og 25 millimeter regn i løbet af 30 minutter. Der er også risiko for kraftig torden med vindstød over 15 meter i sekundet.