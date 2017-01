DMI om weekenden: Det bliver en rodet butik med sol og sne

Der er dog et par men'er, understreger han:

- Der kommer nogle byger rundt omkring, og de vil overvejende være med sne.

Vinden bliver let til frisk fra nordvest og nord. Dog kan vestjyderne få en hård vind og muligvis kuling først på dagen lørdag.

Temperaturen i weekenden vil lande på mellem frysepunktet og tre-fire graders varme.

Ifølge Lars Henriksen er det med at nyde weekendens varmegrader, for i begyndelsen af næste uge forudser DMI, at vi kan få såkaldte isdøgn, hvor temperaturen ligger under frysepunktet hele døgnet rundt.

Men inden vi når så langt, skal vi først igennem fredagen, som den vagthavende meteorolog betegner som "lidt af en rodet butik".

- Der sker en del ting, og det skyldes, at der nede over Tyskland ligger et ret heftigt lavtryk, der nogle steder har givet storm. I forbindelse med det er der en front, som giver noget nedbør i løbet af fredagen til den sydøstlige del af landet, siger han.

- Det nedbør kan nogle steder falde som slud eller tøsne, tilføjer han.

I resten af landet starter fredagen ud med lokale byger, hvorefter det klarer op, så der bliver plads til solen de fleste steder.

Temperaturen fredag vil ligger på mellem frysepunktet og tre graders varme.

- Vinden er også ret bøvlet at beskrive, for den kommer sådan set fra alle retninger fredag og bliver ret frisk især ved Østersøen, siger Lars Henriksen.

Ifølge tal fra DMI er januar vores absolut mest forblæste måned med 30 klassificerede storme siden 1950. Til sammenligning mønstrer november 14 og december 12.

DMI har registreret 84 storme og orkaner siden 1950.