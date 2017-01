Der varsles om forhøjet vandstand flere steder i landet. Her gik det ud over Jyllinge efter stormen Urd. Arkivfoto

DMI: Vindens styrke har toppet - nu stiger vandstanden

Blæsten over Danmark har toppet. Ved Thyborøn kunne man tidligt på natten måle enkelte vindstød med orkanstyrke, men vinden er ved at aftage. Det oplyser Thyge Rasmussen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Fokus er dog flyttet fra blæsevejr til vandstand. For i den sydlige del af Danmark er det vandet, der opfører sig anderledes end normalt.

Flere steder stiger vandet til et sjældent højt niveau. Særligt i Køge Bugt, Lillebælt og Storebælt kan vandstanden nå op over 1,5 meter. Det er markant mere end det, man plejer at komme ud for langs kysterne.

- Det er set før, men det sker ikke så tit, at man når så højt op. Nogle steder taler man om en hundredeårshændelse, så det er en af de sjældne situationer, siger Thyge Rasmussen.

Vandmasserne kan give risiko for stormflod. Derfor er Beredskabsstyrelsen i gang med at lægge sandsække som diger for at beskytte udsatte kystområder mod oversvømmelser.

Årsagen til den øgede mængde vand skal findes i den seneste tids vestenvind og en blokade ved Kattegat.

- Det er noget vand, som er blæst op i Østersøen øst for Bornholm med vestenvinden. Nu er vinden ved at slå om i nordøst, så nu kommer vandet tilbage som et bølgeskvulp, siger Thyge Rasmussen.

- Der er også blæst en del vand ned gennem Kattegat, og det bliver der stadig, så vandet kan ikke komme ud. Derfor stiger det i de sydlige, indre farvande, siger han.

De ramte områder strækker sig fra Falster op til Amager. Nord for København ventes der ikke problemer. Det samme gælder nord for bæltbroerne.

Vandet vil skylle ind over kysterne i løbet af eftermiddagen, men vil sive ud i havet igen få timer senere.

- Det falder igen i løbet af aftenen og natten, så det er i relativt få timer, at det når så højt op, lyder det fra Thyge Rasmussen.

På DMI's hjemmeside kan man følge med i vandets stigning over hele landet. Det bliver opdateret live.