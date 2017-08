DMI: Smukfest-gæsterne får regn sol og blæst

- Fredag vil de heldige, som i dette tilfælde er dem i Nordjylland og på den nordlige halvdel af Sjælland, kunne få solen at se. Ellers bliver det en dag, hvor skyerne bliver altdominerende, siger hun.

Anja Budholdt kan heller ikke udelukke, at der kan komme lidt regn i løbet af eftermiddagen.

- Men vi forventer ikke de store regnmængder i dagtimerne, siger hun.

Temperaturerne fredag når op på mellem 18 og 23 grader.

- I aften- og nattetimerne passerer et lavtryk over Østersøen, og der vil kunne komme nogle regn- og tordenbyger. Det er primært bornholmerne, der står for skud, siger Anja Budholdt.

Lørdag ser desværre heller ikke ud til at blive sommerlig ifølge DMI's prognoser.

- Der ligger en koldfront over Nordsøen, som prøver at møve sig ind over landet. Så det bliver en dag med regn og byger mange steder.

- Det bliver en decideret gråvejrsdag, hvor man ikke rigtigt skal forvente at se sol, tilføjer hun.

Temperaturerne vil både lørdag og søndag ligge på mellem 17 og 20 grader.

- Men søndag ser dog noget pænere ud. Der kan komme enkelte byger først på dagen, men ellers bliver det tørt og med plads til en del sol, siger meteorologen.

- Dog tiltager vinden, så vi får en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Så det bliver altså en ganske blæsende dag, men med plads til sol, siger hun.

I denne weekend er cirka 33.000 mennesker samlet på Smukfest. Og zoomer man ind på bøgeskoven ved Skanderborg, ser det også her ud til at blive en blandet fornøjelse vejrmæssigt.

- Fredag ser fin ud, bortset fra at der kommer mange skyer. Men jeg tror på, at det holder tørt, siger Anja Budholdt.

- Lørdag forventer jeg, at de får noget regn. Jeg vil skyde på omkring fem millimeter. Søndag bliver flot, men blæsende, siger hun.