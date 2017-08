DI: Sproget på arbejdet skal inkludere LGBTI-personer

Dansk Industri er glad for, at regeringen for første gang lancerer en handlingsplan på LGBTI-området, som skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer.

- For vi må konstatere, at det er en oplevelse for mange i LGBTI-miljøet, at man ikke føler sig helt tryg på arbejdspladsen, siger underdirektør Charlotte Rønhof.

Med handlingsplanen, som præsenteres torsdag eftermiddag, ønsker regeringen blandt andet at fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet.

Og det er godt at få talt om lige netop mangfoldighed og forskellighed på jobbet, mener Charlotte Rønhof. For hvis virksomhederne bliver mere opmærksomme på at inkludere alle medarbejdere, bliver miljøet bedre.

- Det er ikke af ond vilje, at kolleger eller arbejdspladsen kan virke ekskluderende. Det er simpelthen, fordi man ikke tænker over det.

- Hvis der er medarbejdere, som ikke føler, at de kan være trygge på deres arbejdsplads, så er det begrænsende for deres produktivitet. Så kan man ikke slappe af og yde, hvad man ellers kunne, siger hun.

Dansk Industri har i samarbejde med Danish LGBT Business Network udarbejdet syv gode råd til, hvordan arbejdspladsen kan blive mere inkluderende.

Her er sproget et af de redskaber, som kan fremme mangfoldighed og skabe større forståelse, mener underdirektøren.

- Hvis man ikke lever i et heteroseksuelt parforhold, kan det virke ekskluderende, hvis man konstant i personalepolitikker kun taler om en mor og far, fordi der er mange andre familieformer.

- Det er ikke noget, man tænker over, men man burde lige stoppe op og tænke og måske ændre sprogbruget, så man i stedet taler om partnere, giver hun som eksempel.

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) får det overordnede ansvar for handlingsplanen og skal stå for koordineringen på tværs af de relevante ministerier.