DI: Censorfokus giver garanti for ensrettede karakterer

Dansk Industri er glad for, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) styrker censorerne med flere forslag. Det har erhvervslivet ønsket.

Hun påpeger, at virksomhederne får garanti for, at studerende bedømmes ens. Uanset om de har gået på Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet.

- Vi vil som aftagere af de færdige kandidater få en garanti for, at studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner bliver bedømt på samme måde, siger Charlotte Rønhof.

- Dermed ved vi, at et 12-tal på Aalborg Universitet er det samme som et 12-tal på Århus Universitet.

DI støtter, at censorerne uddannes i karakterskalaen. Det er også en god idé, at kandidatspecialer kan få en særlig vurdering, mener DI.

- Det vil understøtte den generelle kvalitetsbedømmelse på tværs af institutionerne og give et fingerpeg om, hvor der kan være behov for at sætte ind for at løfte kvaliteten, siger Charlotte Rønhof.

Censorer skal selv på skolebænken, før de eksaminerer studerende på universiteter og andre videregående uddannelser.

De skal på kursus for at forstå karakterskalaen, mål for læring og censorernes egen rolle.

Det foreslår Søren Pind (V).

- Censorerne spiller en vigtig rolle. Både for den enkelte studerende og for vores uddannelsessystem, siger Søren Pind i en pressemeddelelse.

- De skal fremover i endnu højere grad bidrage til, at kvaliteten af vore uddannelser er på et højt niveau. Samtidig er den eksterne censur vigtig for de studerendes retssikkerhed, så derfor fastholder vi det nuværende krav til omfanget.

Censorer skal integreres i institutionerne, som skal arbejde strategisk med censorerne. Censorernes formandskaber skal kunne bede ministeren gennemgå uddannelser med særlige problemer.