DGI-formand Søren Møller ærgrer sig over, at et politisk flertal i byrådet i Aarhus sløjfer kønsopdelt svømning. Han mener, at kønsopdelt svømning netop kan være en vej for nydanske kvinder til at deltage i foreningslivet.

DGI-formand: Misforstået opgør med kønsopdelt svømning

Aarhusiansk opgør med kønsopdelt svømning kan være et tilbageskridt for integrationen, mener DGI-formand.

Et flertal i byrådet i Aarhus Kommune har onsdag besluttet at skrotte kønsopdelt svømning i kommunens svømmehaller i den offentlige åbningstid.

Det er en forkert vej at gå at sløjfe den kønsopdelte svømning i landets næststørste by.

Baggrunden er, at Gellerupbadet lørdag eftermiddage afholder kvindesvømning uden adgang for mænd.

Netop den slags tilbud er noget, der kan trække etniske minoritetskvinder af huse og engagere dem i samfundslivet, lyder det fra Søren Møller.

- Jeg kan ikke forstå, at man tager den beslutning. Vores oplevelse er, at det er noget, der fremmer integrationen og deltagelsen i samfundslivet.

- Der er nogle kvinder, som kommer ud og lærer at svømme og bliver en del af et fællesskab.

- Nogle af dem engagerer sig så meget, at de efterfølgende bliver instruktører, siger Søren Møller.

Søren Møller peger også på, at Danmark har en lang tradition for kønsopdelt idræt. Blandt andet med kvindelige gymnastikforeninger og kvindelige sejlklubber.

- Det har historisk været en vej for kvinder ind i samfundslivet, siger han.

Byrådsflertallet i Aarhus mener, at kønsopdelt svømning ikke hører hjemme i de kommunale svømmehaller i den offentlige åbningstid.

Venstre argumenterer blandt andet med, at den slags særtilbud ikke fremmer, men modarbejder integrationen af nydanske kvinder.

Men kvindesvømning handler ikke nødvendigvis om etnicitet - der kan ligge mange andre årsager bag, påpeger Søren Møller.

- Der er mange lag i det her. Det kan lige så vel handle om blufærdighed, at man ikke ønsker at vise sig halvt afklædt over for det modsatte køn.

Søren Møller peger netop på en stigende grad af blufærdighed, hvor flere og flere idrætsudøvere vælger ikke at klæde om og tage bad sammen.

Aarhus Kommunes opgør mod kønsopdelt svømning gælder i kommunens svømmehaller inden for den offentlige åbningstid.

Det betyder, at det stadig vil være muligt for foreninger at udbyde kønsopdelt svømning, hvis det foregår uden for svømmehallernes offentlige åbningstid.