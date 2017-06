DF's udenrigsordfører: May klarer brexit bedst

Briterne får en bedre fremtid med den konservative Theresa May som premierminister end med Labours leder, Jeremy Corbyn. De Konservatives leder kan langt bedre forhandle Brexit med EU med Storbritanniens vilkår uden for unionen.

Det vurderer Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, før det britiske parlamentsvalg.

- Jeg tænker på, hvad det får af betydning for Europa at få et ordentligt britisk brexit. Det tror jeg, at hun kan levere, i modsætning til hvad Corbyn kan, siger Søren Espersen.

Alle EU-lande burde for længe siden have afskaffet arbejdskraftens fri bevægelighed. Den fik briterne til at forlade unionen. Nu vil EU-Kommissionen og Ministerrådet i stedet straffe briterne, mener han.

Briterne er på tre måneder ramt af tre blodige terror-angreb. På Westminster Bridge i London, i Manchester Arena og på London Bridge. Corbyn har skoset May for at fyre tusinder af betjente, da hun 2010-16 var indenrigsminister.

- Jeg tror, at hun fjernede 20.000. Gad vidst, om den gamle marxist Corbyn ikke havde skåret endnu hårdere, hvis han havde siddet med magten. Jeg ser hans udsagn som en slags drilleri i valgkampen, siger Søren Espersen.

Den konservative avis Daily Telegraph har afdækket, at Corbyn i en årrække i 80'erne mødte medlemmer af den forbudte irske republikanske hær, IRA, som blodigt bekæmpede briterne før fredsaftalen på Langfredag i 1998.

Corbyns fortid bekymrer Søren Espersen.

- Efter Tony Blairs "New Labour" kommer et parti, som virkelig er venstreorienteret. Det stikker i øjnene, at partiet forherliger palæstinensernes kampagner, siger Søren Espersen og tilføjer:

- Corbyn har samlet en fløj af unge, entusiastiske aktivister omkring sig. De støtter ham i ét og alt. Derfor kan han pludselig vinde magten i partiet.