DF's kirkeordfører vil have kirkeskatten ned

Kirkeskatten er kommet for højt op, fordi menighedsrådene har sanket penge til dårlige tider. Nu er det på tide, at de sænker kirkeskatten, som fastsættes lokalt.

- Menighedsrådene har nogle ønsker og ting, som skal istandsættes. Den frihed har været god. Men det er også klart, at der har været ophobet kapital i folkekirken, siger Christian Langballe.

- Det ville være rimeligt, hvis man satte kirkeskatten ned.

I 2014 havde folkekirken samlet et overskud på 328 millioner mod et plus i 2012 på 103 millioner kroner. Året før havde folkekirken et minus på 68 millioner kroner.

Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag.

Kirkeministeriets tal viser, at den lokale kirkeskat steg fra 5,1 milliarder kroner i 2006 til 6,4 milliarder kroner i 2015.

Christian Langballe er sognepræst i Tjele og Nørre Vinge sogn og Viborg Domsogn. Her har han rejst sagen om kirkeskatten, forklarer han.

- Vi mangler ikke noget. Men vi er påpasselige med vore penge hos os. Det er ikke, fordi der mangler noget, siger Christian Langballe.

- Men spørgsmålet rejser sig, om det ikke er på tide, at man ude lokalt diskuterer, hvad man vil gøre ved kirkeskatten. Det vil jeg selv tage initiativ til, og det har jeg tidligere gjort.

Spørgsmål: - Men menighedsråd løser en national og kulturel opgave med at istandsætte gamle kirker, og nogle med kalkmalerier skal restaureres?

- Helt afgjort. Det, tror jeg, er årsagen til, at der er ophobet så meget kapital ude i folkekirken. Det er meget godt at have noget stående, hvis der kommer en skade, mener Christian Langballe.