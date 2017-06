DF's gruppeformand: EU-sag er noget rod - men vi rydder op

"Blyantspenge" er et bidrag til at dække EU-parlamentarikernes udgifter til kontordrift.

- Det er et rodet forløb. Men jeg hæfter mig ved, at der er bragt orden i disse ting. Jørn Dohrmann har meddelt, at han selvfølgelig sørger for, at der er de rigtige revisorerklæringer, siger Peter Skaarup.

Partiet lovede i 2014 ved valgkampen til EU-Parlamentet, at en uafhængig revisor ville tjekke de 32.000 kroner, som alle parlamentarikere får skattefrit hver måned fra parlamentet til kontorhold.

- Jørn Dohrmann har det ikke anderledes end andre EU-parlamentarikere. Hvis man ikke forbruger "blyantspenge", skal de tilbagebetales. Som andre medlemmer selvfølgelig gør, siger Peter Skaarup.

Dokumentaren sætter også søgelys på Rikke Karlsson. Hun forlod DF's EU-gruppe i 2015, da hun trak Morten Messerschmidt ind i en sag om misbrug af EU-midler.

Hun skal have aflønnet sin søn, en ven og en veninde med "blyantspenge" i strid med EU's regler. Peter Skaarup vil ikke kommentere Rikke Karlssons forhold, da hun har forladt partiet.

Grundlovsdag vendte Morten Messerschmidt tilbage til EU-Parlamentet. Hans fremtid i Dansk Folkeparti er uafklaret. EU's svindelkontor, Olaf, undersøger hans rolle i EU-partiet Meld og den tilhørende fond Feld, som formøblede EU-midler.

- Morten Messerschmidt har været syg. Nu er han indtrådt i EU-Parlamentet. Forhåbentlig finder han sig godt til rette dér igen. Det er vort udgangspunkt. Der er ikke truffet nye beslutninger, siger Peter Skaarup.

Messerschmidt sad før sagen i DF's koordinationsudvalg og ville i Folketinget.