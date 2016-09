Dansk Folkeparti startede lørdag årsmøde i Herning Kongrescenter. Her ses formanden Kristian Thulesen Dahl på vej gennem salen.

DF'erne vil hellere have valg end LA's topskattelettelser

Kristian Thulesen Dahl ser ud til at have opbakning til sin ultimative afvisning af LA's ultimative 2025-krav.

Så hellere et folketingsvalg. Og det har partiformanden tilsyneladende bred opbakning til fra baglandet.

For første gang i Dansk Folkepartis over 20 år i dansk politik har partiformanden fremsat et ultimatum. Kristian Thulesen Dahl afviser kategorisk Liberal Alliances ultimative krav om topskattelettelser på fem procentpoint.

- Der kommer ikke en aftale i dette efterår, hvor Dansk Folkeparti medvirker til Liberal Alliances ultimative krav om, at topskatten sænkes med fem procent for alle, der betaler topskat. Det kommer ikke til at ske, siger Thulesen Dahl på partiets årsmøde i Herning.

Det får hele salen med 1300 partifæller til at rejse sig op til stående klapsalver.

- De klapsalver må da for søren nå frem, siger partiformanden.

En af dem, der er "fuldt på linje" med Kristian Thulesen Dahls ultimatum, er Tom Bach Frederiksen fra Københavns Storkreds, Brøndby. Han har været medlem af DF i "16 til 17 år" og tager meget gerne et efterårsvalg.

- Topskattelettelser kommer kun nogle meget få til gode. I dag er der store udfordringer i samfundet. De penge, de vil give til topskattelettelser, kan vi godt bruge bedre et andet sted, siger han.

- Derfor synes jeg, det er fair nok, at man nu siger stop til topskattelettelser. Og så tager vi gerne et valg.

I ugen op til årsmødet har Ritzau spurgt partiets over 300 lokalformænd og regions- og byrådsmedlemmer, hvad de forventer af de økonomiske 2025-forhandlinger.

88 har svaret. Dermed er rundspørgen ikke repræsentativ, men den kan give et indtryk af stemningen i baglandet. Og heraf svarer 68, at DF hellere skal lade regeringen udskrive valg end at gå med på LA's ultimative krav om topskattelettelser.

Syv vil hellere have topskattelettelser end efterårsvalg, mens 13 svarer "ved ikke".

Samme billede tegner sig i en Megafon-måling foretaget for TV2 og Politiken.

Her er 510 DF-vælgere blevet spurgt, hvad de foretrækker, hvis valget står mellem en lettelse i topskatteprocenten på fem procentpoint eller en udskrivelse af et folketingsvalg.

67 procent svarer, at de foretrækker et valg. 20 procent foretrækker topskattelettelser.