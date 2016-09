DF-formand Kristian Thulesen Dahl ved partiets årsmøde i Hernings Kongrescenter. Flere af de fremmødte DF'ere ser gerne, at partitoppen gør alvor af den fremstrakte hånd til samarbejde med Socialdemokraterne.

DF'ere foretrækker S-alliance over blå skattelettelser

Thulesen foreslår en V-S-DF-alliance. DF-baglandet foretrækker også Socialdemokraterne over skattelettelser.

Trods tidligere tiders mere eller mindre stuerene bemærkninger mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, ser DF'erne ud til at være klar til at indgå i en ny politisk alliance med S-formand Mette Frederiksen.

Det er den helt rette kurs, hvis man spørger DF'erne i baglandet, som Ritzau har gjort på partiets årsmøde i Herning. En af dem er Jens Madsen fra Sydjyllands Storkreds:

- Det er udmærket, at man kigger i den retning. Man skal finde et flertal. Socialdemokraterne har ændret sig. De er gået mere i vores retning på flere områder.

DF og S er "slet ikke så langt fra hinanden", påpeger Hanne Bøgsted fra Nordjyllands Storkreds:

- Så jeg kunne godt forestille mig et samarbejde med Socialdemokraterne. De er ikke så modvillige på indvandrerområdet, som de har været.

Det er de øvrige borgerlige parties fokus på skattelettelser, der får Else-Marie Rasmussen fra Fyns Storkreds til at kigge mod S. For hvad skulle DF ellers gøre, spørger hun.

- Hvis vi skal vælge mellem to onder, så er det jo nok Socialdemokraterne, vi ligger tættest på. I hvert fald hvad angår velfærden, siger hun og affejer partifællers bekymring over Socialdemokraternes udlændingepolitik:

- Jeg tror, Mette Frederiksen har indset, at vi er nødt til at stramme op. De er begyndt at vågne op så småt.

Annette Svindborg fra Nordjyllands Storkreds er ligeglad med, hvem DF danner alliancer med - "bare der ikke kommer skattelettelser, og vi får styr på migranterne".

Hun ser gerne - som mange andre DF'ere - at Kristian Thulesen Dahl i tilfælde af pludseligt efterårsvalg selv rækker ud efter statsministerposten. Kan det ikke lade sig gøre, ser hun gerne DF som støtteparti for S:

- Det kan næsten ikke bliver værre, end det vi har i dag.

For Tom Bach Frederiksen fra Københavns Storkreds er banen også ryddet for et samarbejde med S:

- Den problematik, der har været med Socialdemokraterne, er, at de har haft nogle arrogante formænd. Mette Frederiksen er knap så arrogant, så jeg tror, vi er på vej til at nærme os hinanden.

Også Peter Svindborg fra Nordjyllands Storkreds ser mere fremtid i S og DF end i de tilspidsede forhandlinger i blå blok, hvor Liberal Alliance truer med at vælte regeringen, hvis partiet ikke får topskattelettelser:

- Hvis det bliver blå blok, der igen kommer i regering, så står vi i samme situation med Anders Samuelsen (LA-partileder, red.), der vil have fem procent i topskattelettelser. Så når vi ingen vegne. Der skal ske noget nyt.