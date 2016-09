DF'ere: Thulesen Dahl bør gå efter statsministerposten

Et efterårsvalg nævnes ikke længere som en virkelighedsfjern konspiration, men som et meget muligt udkomme af de økonomiske 2025-forhandlinger.

Fra talerstolen på partiets årsmøde i Herning Kongrescenter opfordrede Marianne Frederiksen fra Fyns Storkreds sin partiformand til allerede på årsmødet at meddele sit statsministerkandidatur.

- Det første år, hvor han valgte at stå på sidelinjen, var det taktisk klogt. Men omvendt tror jeg, at DF's vælgere vil kræve, at han stiller op denne gang og viser fanen og vejen for Danmark og dets fremtid, uddyber hun til Ritzau.

- Det vil skade DF, hvis ikke han gør det.

I ugen op til årsmødet har Ritzau spurgt DF's over 300 lokalformænd og regions- og byrådsmedlemmer, om Kristian Thulesen Dahl bør spille sig selv på banen som statsministerkandidat.

88 har svaret. Dermed er rundspørgen ikke repræsentativ, men den giver et indtryk af stemningen i baglandet. Og heraf svarer 67 ja til Thulesen som statsministerkandidat, 10 svarer nej og 11 svarer "ved ikke".

- Jeg kunne godt se en regering med Thulesen Dahl som statsminister og Venstre og Socialdemokraterne som støttepartier. Altså en samlet regering med de tre partier. Det vil være det bedste for Danmark, siger Tom Bach Frederiksen fra Københavns Storkreds.

Kristian Thulesen Dahl meddelte selv i sommer, at DF vil gå i regering efter næste valg, hvis partiet kan fastholde sin nuværende opbakning på omkring 20 procent.

Det var også en nødvendig udmelding, mener Else-Marie Rasmussen fra Fyns Storkreds:

- Der er rigtig, rigtig mange, der har forladt Dansk Folkeparti, fordi Kristian Thulesen Dahl ikke gik i regering. Og det tror jeg nok, at han skal tænke over, at det gør han ikke én gang mere, siger hun.

Anette Svindborg fra Nordjyllands Storkreds deler analysen:

- Jeg tror, mange havde håbet, at Kristian Thulesen Dahl havde taget statsministerposten selv. Jeg tror, at folk havde håbet på det og regnet med det. Havde han gjort det, så tror jeg ikke, at faldet havde været så stort.

- Jeg var også lidt skuffet. Vi havde håbet på, at de var gået med i en regering.