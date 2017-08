DF vil tage statsborgerskab fra bandemedlemmer

Sådan lyder kritikken fra Dansk Folkeparti, der ifølge udlændingeordfører Martin Henriksen er helt enig med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der anklager regeringen for passivitet.

Domstolene er for slappe, lovgivningen er ikke stram nok, og regeringen ser til, at indvandrerbanderne styrer København.

Henriksen vil have både justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på banen.

- Det er i høj grad indvandrere, der er tale om, siger Martin Henriksen.

- Vi vil gerne kigge på et forbud mod indvandrerbander, så alene det at være tilknyttet en bande kan straffes med for eksempel udvisning.

- Og vi vil også gerne kigge på muligheden for at fratage statsborgerskab, hvis man bliver dømt for kriminalitet, der er relateret til bandeaktiviteter.

Bandekonflikten i København er eskaleret de seneste uger. To tilfældige unge mænd uden relationer til bander er blandt dem, der er blevet ramt af skud. Det har fået politiet til at opfordre unge mænd til at passe på.