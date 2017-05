DF vil straffe og udvise kriminelle asylansøgere

Han peger på, at Københavns Politi har anholdt flere asylansøgere for et særdeles groft overfald natten til lørdag på et ungt par foran Christiansborg.

- Asylansøgere, der tages på fersk gerning eller modtager en dom, skal straks frihedsberøves. Det skal de forblive, indtil de kan sendes ud af Danmark, siger Martin Henriksen.

- Vi vil også have udgangsforbud om natten for asylansøgere. Så kan og må de ikke forlade de asylcentre, hvor de befinder sig. De forslag skal sikre, at vi kan undgå disse forfærdelige episoder.

En 24-årig mand og en 19-årlig kvinde blev passet op af tre personer på Stormbroen foran Christiansborg. De truede manden til at udlevere sit ur. Da den 24-årige satte sig til modværge, blev han slået i hovedet med en flaske.

- Det er fuldstændig urimeligt, uacceptabelt og moralsk forkasteligt. Man kommer til Danmark og påstår, at man er forfulgt. Så begår man den slags overgreb mod fredelige borgere, siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: - I Danmark har vi lighed for loven. Straffer man ikke asylansøgere dobbelt med udgangsforbud og udvisning oveni en dom?

- Jo. Men fordi man kommer til Danmark og siger: "Asyl", så kan man ikke regne med, at man er ligestillet med danske statsborgere. Det er man ikke. Og det skal man heller ikke være, mener Martin Henriksen.

Han finder regeringen og Folketingets flertal "alt, alt for lempelig" ved kriminelle asylansøgere.

- For mange af dem aner vi ikke, hvem de er. De kan jo sige hvad som helst, mener Martin Henriksen.