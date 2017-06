DF vil straffe blottere med langt større bøder

- Det er et godt skridt fra justitsministeren. Men vi vil gerne sætte endnu hårdere ind. Det er ofte børn, det går ud over, siger Peter Kofod Poulsen.

- Derfor skal justitsministeren med et åbent sind spørge os, om han vil sætte straffen endnu længere op.

Han er uenig med retsordfører Trine Bramsen (S). Hun mener, at blottere bør behandles, da mange er psykisk syge.

- Det giver jeg ikke så meget for. Man udsætter andre, også børn, for meget ubehagelige oplevelser. Samfundet er nødt til at trække en meget klar streg i sandet: Det vil vi ikke finde os i, siger Peter Kofod Poulsen.

Pape præsenterer sit forslag i BT, efter at Rikke Louise Andersen blev idømt 5000 kroner i bøde. Hun brød persondataloven.

På Facebook delte hun et overvågningsbillede fra Dagli' Brugsen af en mand, der blottede sig for hendes datter.

Hun nægtede at betale bøden. Til sammenligning blev blotteren idømt dagbøder på 2500 kroner.

- Sidste år fik en mor en væsentligt højere straf end blotteren. Hun havde lagt et billede ud på de sociale medier. Det blotlagde for alle, at der var et stort problem, mener Peter Kofod Poulsen.

Rikke Louise Andersen blev i marts frifundet, fordi anklagemyndigheden tiltalte hende efter en forkert lovparagraf. Tirsdag møder hun igen i retten i Nykøbing Falster, nu anklaget efter den korrekte paragraf.

Selv om langt færre end før anmeldes og sigtes for at være blottere, bør straffen stadig hæves, mener Peter Kofod Poulsen.

- Det er fint, at man gør noget ved det alligevel, siger han.