DF vil stoppe indsamling til redningsskib fra Red Barnet

DF vil have justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at se på, om det er strafbart.

- Det er forrykt, at en nødhjælpsorganisation reelt samler penge ind til at smugle folk illegalt ind i Europa. Det er det, der er tale om.

- For der er ingen af disse mennesker, som har et visum eller en opholdstilladelse til Europa, siger Martin Henriksen.

- Disse mennesker ved, at kommer de i kontakt med et skib fra Red Barnet, så er det en billet til EU. Det er ikke en nødhjælpsorganisations opgave.

- Den må selvfølgelig redde folk, men den skal ikke transportere dem til Europa. Det er meget usmageligt, siger Martin Henriksen.

På sin hjemmeside skriver Red Barnet, at skibet forventes at redde 800 mennesker fra druknedøden om ugen. Skibet blev søsat sidste år.

- Nu vil vi have justitsministeren til at undersøge, om det kan straffes. Under alle omstændigheder mener vi, at der bør være en ændring af lovgivningen, så det klart fremgår, at den slags indsamling er ulovlig, siger Martin Henriksen.

DF'eren mener ikke, at det er for småligt at kritisere et redningsskib fra Red Barnet.

- Man skal vælge sine kampe med omhu, og det er også det, vi gør fra DF's side. Dette er reelt en dansk og europæisk overlevelseskamp.

- Vi kan ikke holde til, at der bliver ved med at komme så mange migranter og asylansøgere til Europa og Danmark.

- Det sætter vores økonomi, kultur og sprog under et enormt pres. Det bør Red Barnet have forståelse for, siger Martin Henriksen.