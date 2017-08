DF vil skræmme tiggere væk med avisannoncer i Rumænien

I juni vedtog et flertal i Folketinget at stramme reglerne for tiggeri, så det nu kan straffes med 14 dages fængsel allerede ved første tilfælde.

Og det er disse nye og skrappere regler, der er et behov for at udbrede kendskabet til. Det mener partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen.

- Så kan vi forklare, at vi har strammet op over for udenlandske hjemløse. Alle er enige om, at de udenlandske tiggere er uønskede, og det kan de så få at vide i annoncerne.

- Så behøver de ikke bruge ressourcer på at tage til Danmark. Så kan de jo så tage et andet sted hen og tjene til dagen og vejen, siger Martin Henriksen til Radio24syv.

Martin Henriksen vil nu tage kontakt til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for at undersøge mulighederne.

I 2015 indrykkede udlændingeminister Inger Støjberg (V) annoncer i libanesiske aviser for at udbrede budskabet om, at Danmark havde skærpet reglerne for familiesammenføring.

Det er disse annoncer, der har givet Martin Henriksen inspiration til sit nye forslag, fortæller han.

Det har ikke været muligt for Radio24syv at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen, men De Konservatives retsordfører, Naser Khader, støtter Dansk Folkepartis idé.

- Det virker som om, at der er mange af de udenlandske tiggere, der ikke ved, at reglerne er blevet skærpet, og derfor vil det da være fint, at vi får det budskab ud over rampen, siger Naser Khader til Radio24syv.