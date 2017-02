Send til din ven. X Artiklen: DF vil skærpe straf efter blotter-sag med høj bøde til mor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF vil skærpe straf efter blotter-sag med høj bøde til mor

En mor skal betale en bøde på 5000 kroner for at dele et billede af en blotter, der slipper med 2500 kroner.

Danmark - 27. februar 2017 kl. 15:35 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det virker dybt uretfærdigt, at en mand får en bøde på 2500 kroner for at blotte sig for to små piger, når den forurettedes mor får en bøde på 5000 kroner for at dele et billede af gerningsmanden. Det mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, der vil tage sagen op i Folketinget.

- Der skal ses på strafniveauet i denne type sager. Det er da påfaldende, at en kvinde offentliggør et overvågningsbillede og får dobbelt så høj straf som en mand, der egentlig har forårsaget hele sagen og blottet sig for flere børn, siger han. Det krænker hans retsfølelse, lyder argumentet. Episoden med blotteren fandt sted i august sidste år, og siden har moren fået en dobbelt så høj bøde som gerningsmanden, hvilket har vakt opsigt. Moren til den ene af pigerne delte et overvågningsbillede af gerningsmanden på sin Facebook-side. Gerningsmanden blev kort efter pågrebet i en civil anholdelse, fordi to taxachauffører havde set hendes opslag og slået alarm. - Vi vil tage denne sag op med justitsministeren i Folketinget, ligesom vi har stillet beslutningsforslag, der skal gøre det nemmere at offentliggøre overvågningsbilleder af folk, der potentielt kan udsætte en for noget kriminelt, siger Peter Kofod Poulsen. Moren nægter foreløbig at betale bøden på 5000 kroner for at have delt overvågningsbilledet. Hun er sat til at møde i retten 3. marts. - Jeg forstår godt, at moren var rasende og ked af det. Hun har handlet i affekt givetvis. Hun har kontaktet politiet og ikke følt, at der skete noget. Det synes jeg, er rigtig kedeligt. - Det er svært for mig at se hende som kriminel, siger Peter Kofod Poulsen.