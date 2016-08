De Radikales Morten Østergaard skrottede som skatteminister den omstridte stikketjeneste, hvor borgere anonymt kunne anmelde hinanden for sort arbejde og socialt bedrageri.

DF vil se på strengere kontrol af socialt bedrageri

Dansk Folkeparti vil vurdere, om kontrollanter af social bedrageri skal have flere strenge at spille på.

Albertslunds kontrolchef, Jette Lau, mener nemlig ifølge TV2, at kommunen kunne fange flere syndere, hvis de måtte banke på hos mistænkte borgere.

Dansk Folkeparti er parat til at se på, om kommunerne lettere skal kunne kontrollere socialt bedrageri. Det siger Dansk Folkepartis kommunalordfører, Susanne Eilersen.

Det offentlige mister årligt 300 millioner kroner ved socialt bedrageri. Det viser en rapport fra Kommunernes Landsforening (KL).

Det samlede snyd med sociale ydelser er formentlig langt mere omfattende end det, kommunerne konkret kender til. It-virksomheden KMD har tidligere skønnet, at der årligt laves socialt bedrageri for 5-12 milliarder kroner.

- Når der er den store forskel, så synes jeg, at vi skal lytte til kommunerne og gå i dialog med dem, om det værktøj de gerne vil have. Så er det altid en balancegang, hvor langt man kan gå med privatlivets fred for borgerne, siger Susanne Eilersen.

Nogle borgere får kontanthjælp, selv om de arbejder ved siden af. Andre modtager sygedagpenge, skønt de ikke fejler noget. Forældre skilles pro forma, skønt de stadig bor sammen, fordi en af forældrene så får 100.000 kroner ekstra årligt fra kommunen.

- Kommunerne fattes penge, det gør hele samfundet. Derfor er det vigtigt, at borgerne kun modtager de tilskud og ydelser, som de er berettiget til. Ellers ser man ligesom hos Skat, at nogle modtager noget, de ikke er berettiget til, siger Susanne Eilersen.

Forleden indrømmede Skat, at de har mistet 12,3 milliarder kroner ved svindel med refusion af udbytteskat.

- Snyd er snyd. Vi skal ikke bare lukke øjnene for, at nogle modtager ydelser, som de godt ved, at de ikke er berettiget til. Uanset om det er skattekroner eller offentlige ydelser, siger Susanne Eilersen.