Kristian Thulesen Dahl ofrer gerne de øvrige partier i blå blok, hvis der er mulighed for at lave nogle af de større aftaler, som skal laves, med Venstre og Socialdemokraterne, lyder meldingen fra DF-formanden.

DF vil samarbejde med Socialdemokraterne om 2025-plan

Vejen frem i dansk politik er et tættere samarbejde mellem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det siger DF's formand Kristian Thulesen Dahl i et interview med Ugebrevet A4.

- Ud af denne her meget kaotiske politiske situation på Christiansborg lige nu, kunne der godt vokse nogle nye muligheder frem. Og dem vil jeg i hvert fald gerne gribe, hvis de viser sig, siger han til Ugebrevet A4 og konkretiserer sin håndsrækning til Venstre og Socialdemokraterne.

I Dansk Folkeparti vil man i den kommende tid afsøge muligheden for at lave nogle af de større aftaler med Venstre og Socialdemokraterne.

- Hvis det hele bryder sammen, og der kommer et folketingsvalg, fordi Liberal Alliance ultimativt vil have topskattelettelser, så kunne det være logisk, at man gav vælgerne en idé om, at der faktisk er nogle partier, der kan arbejde sammen på en anden måde end den blokopdeling, som man kender i dag, siger DF-formanden.

Ifølge DF-formanden vil det være "et spændende nybrud i dansk politik", hvis de tre store partier med en bred vælgeropbakning i ryggen kan gå sammen og lande fornuftige kompromiser, som kan blive stående i en årrække. Og så ofrer han gerne de øvrige partier i blå blok for at nå derhen.

- Det er meget christiansborgsk at dele det hele ind i blåt og rødt. Men jeg tror, mange danskere tørster efter at komme væk fra bloktænkningen, siger han.

Kristian Thulesen Dahl lægger markant afstand til Anders Samuelsens ultimative krav om topskattelettelser.

- Hvis alle partier agerede sådan, ville man jo få et fuldstændig fastlåst folkestyre.

DF-formanden vil ikke give et klart svar på, om han kan acceptere topskattelettelser som en del af en 2025-plan.

- Jeg kan jo hverken svare ja eller nej. For jeg vil ikke udstyre mine politiske modstandere med viden om, hvor vi trækker vores grænser, siger han.