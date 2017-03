Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, bakker op om, at Danmark giver knap otte millioner kroner til at efterforske og retsforfølge krigsforbrydere i Syrien.

DF vil retsforfølge alle krigens parter i Syrien

Alle skyldige for krigsforbrydelser i Syrien skal retsforfølges, mener DF's udenrigsordfører, Søren Espersen.

Det mener Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, i forbindelse med at den danske regering donerer 7,65 millioner kroner til en ny indsats fra FN.

Med de penge kræver Danmark, at krigsforbrydere i Syrien bliver efterforsket og retsforfulgt.

- Vi synes godt om idéen. Vi har bakket op. Selvfølgeligt under forudsætning af, at alle sider i konflikten bliver undersøgt og tjekket. Vi har fået en forståelse fra regeringen om, at det vil ske, siger Søren Espersen.

De ansvarlige skal retsforfølges for deres brutale overgreb på menneskerettighederne, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Der sker dagligt alvorlige overgreb i Syrien.

- Det bliver meget vanskeligt at gøre disse ting, før borgerkrigen er forbi. Det er jo umuligt for civile at operere i disse krigszoner, vurderer Søren Espersen.

FN's indsats blev skabt i december 2016 med bred international opbakning. I august 2014 destruerede det amerikanske skib MV Cape Ray Syriens kemiske våben i 78 containere. De blev hentet af det danske skib Ark Futura.

Det skete i samarbejde med Danmark, Norge, Italien, Finland, Tyskland, USA og Storbritannien.

Søren Espersen påpeger, at mindst 50 parter bekæmper hverandre i Syrien.

-I en krig er sandheden det første offer. Det sker også her, siger Søren Espersen.

Spørgsmål: - Du støttede Natos aktion i Libyen, men har fortrudt. Kan det samme ske i Syrien?

- I Libyen blev en sekulær diktator (Muammar Gadaffi, red.) fjernet. Det skabte en fuldstændig vild og uoverskuelig situation. Syrien er en lille smule anderledes, siger Søren Espersen og tilføjer:

- Alle venter, at al-Assad kommer til at være med i forhandlingerne i en overgangsordning.