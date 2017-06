DF vil kæmpe mod pensionsfradrag kun til de velhavende

- Når man begynder at operere med yderligere fradragsmuligheder i pensionssystemet, er udfordringen, at man nemt kan komme til at lave noget, der primært er til gavn for dem, der har mange penge at disponere over.

Regeringen fremlagde tirsdag sit pensionsudspil, der har til mål at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Det indeholder blandt andet et forslag om, at det skal blive muligt at indbetale op til 55.000 kroner i de sidste fem år op til pensionsalderen, uden at det modregnes i pensionen.

Og det forslag vækker bekymring hos Kristian Thulesen Dahl.

- Det er jo primært til gavn for dem, der har 55.000 hvert år til at kunne indbetale, men hvad med dem, der ikke har så mange penge?, spørger han.

DF-formanden læner sig i stedet mod en løsning, hvor det vil være muligt at betale ind til pensionen over en længere årrække, uden at det blev modregnet. Til gengæld skulle beløbet så være mindre.