DF vil kæmpe for post i hele landet

Står det til Dansk Folkeparti, er det en opgave, der skal løses på en måde, så alle steder i landet stadig kan få post på nuværende vilkår.

- Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at staten stadig har en aftale med nogen, så lige meget hvor man bor i Danmark, så kan man få et brev, hvis nogen har sendt det, siger postordfører Henrik Brodersen.

- Vi skal huske på, at de få breve vi har tilbage, er de vigtigste. Det er indkaldelser af ældre mennesker til sygehuse og så videre.

- Jeg går ind med den indgangsvinkel, at vi skal redde postvæsnet. Og det er ikke nødvendigvis PostNord. Men for mig er det vigtigt, at vi har den her infrastruktur.

PostNord fremlagde tidligere på måneden regnskab, der viste et milliardunderskud i den danske del af forretningen.

Det fik den svenske erhvervsminister til at åbne op for en skilsmisse i det dansk-svenske foretagende.

Både Henrik Brodersen og Socialdemokratiets postordfører, Christian Rabjerg Madsen, forventer svar fra Ole Birk Olesen på, hvad svenskerne agter at gøre.

Den svenske stat ejer 60 procent af PostNord, mens den danske stat ejer de resterende 40 procent.

Socialdemokratiet afventer både en redegørelse og et udspil fra ministeren.

- Det er ministerens ansvar at komme på banen nu, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Det kan ikke nytte noget, at det eneste, vi hører fra Liberal Alliance, er Joachim B. Olsen og Villum Christensen, der taler om en privatisering af posten.

Parterne mødes onsdag eftermiddag.