DF vil have racisme ud af lov mod terrorpropaganda

Dansk Folkeparti er imod at give myndighederne lov til at blokere adgang til hjemmesider, der overtræder racismeparagraffen.

Loven skal gøre det muligt at blokere adgangen til hjemmesider, hvorfra der spredes "propaganda til fordel for terrororganisationer".

Men Justitsministeriet mener ikke, at muligheden for at blokere adgang til hjemmesider bør begrænses til tilfælde af terrorpropaganda.

Ministeriet oplister en række tilfælde, hvor der "for tiden vil kunne være et behov for at anvende bestemmelsen."

Det kan være sager om landsforræderi og terrorpropaganda. Men det kan også handle om krænkelser af enkeltpersoner.

- Det vil for eksempel kunne være sager om digitale sexkrænkelser, trusler og overtrædelser af straffelovens paragraf 266 b, skriver ministeriet.

Men det bliver ikke med DF's gode vilje, at hjemmesider, der overtræder paragraf 266 b, også kendt som racismeparagraffen, kommer med.

- DF er modstander af racismeparagraffen og synes, den skal afskaffes hurtigst muligt, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

- Derfor siger det sig selv, at vi ikke kan gå med til noget, der kommer til at skærpe den. Eller gøre myndighedsindsatsen endnu hårdere.

- Vi har sagt meget klart til Søren Pind (tidligere justitsminister, red.), at det ønskede vi pillet ud. Vi har i sinde at sige det samme til Søren Pape Poulsen.

Han understreger, at DF ikke anbefaler folk at skrive racistiske kommentarer på hjemmesider.

- Men man skal være meget påpasselig med at indskrænke ytringsfriheden, mener Peter Kofod Poulsen.

Han ser mere positivt på muligheden for at blokere hjemmesider, der anvendes til trusler.

- Der er en stor forskel på at true med at gøre noget bestemt og at have en holdning. Det er den klare skelnen, jeg synes går lidt galt her.

Helt generelt mener DF også, at det er i orden at lukke ned for hjemmesider, der krænker andre seksuelt.