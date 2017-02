DF vil have minister til at hjælpe pensionister i RKI

Pensionister, der ender som dårlige betaler, skal have hjælp fra politisk hold. Det mener erhvervsordfører for Dansk Folkeparti Hans Kristian Skibby (DF). Han vil have erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) til at undersøge, hvad der kan forbedres for blandt andet de ældre boligejere, der er i RKI.

Minister kan se på grundskylden, ejendomsvurderingerne og låneregler for at hjælpe ældre i RKI, mener DF.

Den trend stikker nemlig ud fra resten af befolkningen, hvor der bliver færre dårlige betalere. Det vidner om, at det er de ældre, der har det sværest med at betale eksempelvis ejendomsskatter, lyder det fra ordføreren.

- De her tal giver anledning til, at ministeren skal tage en politisk diskussion om, hvad kan vi gøre for at forbedre denne situation for de danske ældre, siger han med henvisning til erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K).

I januar 2017 skyldte de knap 17.000 ældre i RKI-registeret i gennemsnit 102.562 kroner.

Ifølge Experian, der driver RKI, er det formentligt for en dels vedkommende tale om boliggæld eller billån. Det skriver Jyllands-Posten.

Fra politisk hold mener Hans Kristian Skibby, at man derfor kan kigge på de ældres muligheder for at udskyde offentlige udgifter på fast ejendom, hvis der er relativ stor friværdi i deres bolig.

Lån, der gives til ældre, skal holdes under 60 procent af ejendommens værdi. Men måske er barren sat for lavt, mener Skibby.

Pengeinstitutternes krav til de ældre lånere, fastfrysning af grundskylden og regler for ejendomsvurderinger er områder, ministeren kan se på, lyder det fra Skibby.

Ifølge DF-ordføreren kunne man ændre reglerne for ejendomsvurderinger, så huse i yderområderne kunne være til salg i længere tid, uden at det påvirker ejendomsvurderingen.

Dermed ville friværdien blive bedre.

- Jeg vil gerne have ministeren til at se på, hvad vilkårene er for at belåne friværdien, og hvordan husene konkret bliver vurderet.

- Er det med for meget livrem og seler i forhold til de salgspriser, der kommer på fast ejendom i dag, så er det klart, at der måske er mulighed for at lempe på vilkårene for, hvornår man kan få en udsættelse, og hvornår man ikke kan, siger han.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, påpeger, at reglerne for realkreditlån allerede er blødt op.

- Det er selvfølgelig bekymrende, at der er flere, der kommer i RKI, siger han.

- Men alt andet lige må man forvente, når det er ældre mennesker, at så burde de være klar over, hvad konsekvenserne er af at tage et kviklån eller andet. Der påhviler den enkelte et ansvar for sin egen økonomi.