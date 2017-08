DF vil have militærets hjælp i bandekonflikt

Og det viser, at bandekonflikten er mere rå, end det man tidligere har set, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

Sådan lyder advarslen fra politiet, efter at to tilfældige helt unge mænd er blevet ramt af skud på Nørrebro og Tingbjerg i København.

- Vi skal have nogle flere muskler til politiet, siger han.

- Her og nu er den saltvandsindsprøjtning, vi kan tilbyde, at vi kan overlade nogle flere bevogtningsopgaver til militæret. Altså frigøre politiet for terrorbevogtning.

På lidt længere sigt forventer Kofod Poulsen, at der vil komme flere betjente, fordi der allerede er sat gang i at uddanne flere.

Men der er også brug for at se på mulighederne for logning, altså overvågning af internet og mobiltelefoners placering, mener han.

De Konservative har foreslået, at Københavns Politi i første omgang får hjælp fra andre politikredse til at bekæmpe banderne. Det har været gjort med succes i Aarhus Vest, fremhæver retsordfører Naser Khader (K).

Det forslag er DF betænkelig ved.

- Det er væsentligt, at der er politi i hele landet. Vi må ikke tømme politikredse rundt omkring i Danmark for at tilføre politibetjente til de større byer, siger Peter Kofod Poulsen.