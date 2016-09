DF vil have ansvaret for skatteskandale til milliarder placeret

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær kræver ansvaret placeret for, at statskassen gik glip af 12 milliarder kroner ved svindel med udbytteskat.

Ansvar må findes for tab af udbytteskat på 12 milliarder kroner, siger DF's skatteordfører Dennis Flydtkjær.

Danskerne må vide, hvorfor Skat lod udenlandske svindlere tappe statskassen for 12,3 milliarder kroner i refusion af dansk udbytteskat. Ansvaret skal placeres. Det kan enten ske ved at lade en kommission eller advokat granske sagen.

Statens advokat, Kammeradvokaten, konkluderede torsdag, at tre hjemsendte skattechefer ikke kan drages juridisk til ansvar ved tjenstlige forhør. Nu vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Folketingets partier placere ansvaret.

- Dansk Folkeparti vil helt til bunds, så vi får vendt hver en sten. Det skal også være offentligt, hvad der er sket i den helt skandaløse udbytteskatte-skandale. Vi kan ikke bare lade det stå tilbage, at ingen har ansvaret, siger Dennis Flydtkjær.

- Vi er rimeligt åbne for, om det kan være en kommissionsundersøgelse. Men det koster mange penge og kan tage utrolig mange år. En advokatundersøgelse kan komme lidt hurtigere til bunds.

Sporene skræmmer fra Farum-kommissionen, som undersøgte Farums borgmester Peter Brixtofte (V). Det tog ti år og kostede 60 millioner kroner. Kommissionen tog længe, fordi der først førtes retssager mod Peter Brixtofte.

Dennis Flydtkjær erkender, at det er svært at placere et politisk ansvar. Siden 2004 har Danmark haft otte skatteministre fra Venstre, SF, De Radikale og Socialdemokraterne.

- Det kan blive svært at placere et politisk ansvar. Men vi kan ikke bare kaste håndklædet i ringen. Som borgere og politikere må vi vide, hvordan det kunne gå så galt. Og lære, så vi fremover undgår at lave disse fejl, siger Dennis Flydtkjær.